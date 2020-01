Z paragrafem na Twittera

Jarosław Ochocki: Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów.

Zapamiętajmy dobrze to zdanie, bo zdaniem rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych wyczerpuje ono znamiona ściganego z urzędu przestępstwa znieważenia prezydenta i jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Rzecznik swoje zdanie wyraził w oficjalnym stanowisku, prokuratura powinna je więc potraktować jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wszcząć postępowanie przeciwko sędziemu, a następnie wszystkim tym, którzy w geście solidarności z nim powtarzali na Twitterze „przestępcze" zdanie.









W 2011 roku paragrafu, z którego rzecznik dyscyplinarny chce dzisiaj ścigać sędziego Ochockiego, użyto przeciwko internaucie, który na swojej stronie udostępnił grę w strzelanie do ówczesnego prezydenta Komorowskiego, publikował też fotomontaże przedstawiające go jako „homoseksualistę, pijaka, uczestnika czynności seksualnych". „PO nie znosi krytyki, w związku z tym używa siły państwa do dławienia wolności słowa" – grzmiał na konferencji pr...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" PROMOCJA 25% rabatu na kwartalną e-prenumeratę "Rzeczpospolitej" Pakiet Plus E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ