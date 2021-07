Rafał Trzaskowski: Mam nadzieję, że PiS pójdzie po rozum do głowy

Przepisy traktatu o UE w zakresie, w jakim TSUE nakłada na Polskę zobowiązania odnoszące się do ustroju i funkcjonowania organów sądownictwa, są niekonstytucyjne – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Sędzia Bartłomiej Sochański, sprawozdawca, powiedział, że takie ingerencje nie mogą naruszać unijnej i traktatowej zasady przekazania kompetencji, a więc organy Unii mają tylko tyle władzy, ile im państwo członkowskie przyznało.

- To pierwszy krok, który świadczyłby o tym, że ten pseudo Trybunał Konstytucyjny chce podważać ideę nadrzędności prawa UE. Jeżeli PiS pójdzie w tę stronę, to będziemy mieli olbrzymi problem - ocenił w rozmowie z Polsat News Rafał Trzaskowski.

- Bez nadrzędności prawa UE nad polskim rozpada się jednolity rynek i tak naprawdę Unia nie ma sensu, przestaje dobrze funkcjonować. W każdym kraju przepisy byłyby inaczej interpretowane - dodał prezydent Warszawy.



Wiceprzewodniczący PO liczy na to, że "PiS pójdzie po rozum do głowy". - Normalnie jest tak, że trybunały konstytucyjne rozsądzają takie sprawy, ale są w nich prawdziwi sędziowie, którzy starają się być w dialogu z sędziami europejskimi, a tu mamy politruków PiS-owskich, większość z nich to nie są prawdziwi sędziowie - skomentował.

- Uważam, że Polska powinna wykonać werdykt TSUE. Jeżeli PiS będzie próbował podważać nadrzędność prawa UE nad polskim możemy stracić olbrzymie pieniądze z UE - takie rozwiązanie będzie dla Polski bardzo złe - ocenił Trzaskowski.