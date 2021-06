Rafał Trzaskowski: Borys Budka rozważa rezygnację. Jestem gotów

- To będzie poważna rozmowa. Zarówno Donald Tusk, jak i ja, jesteśmy poważnymi politykami. Trzeba wypracować porozumienie, dlatego, że Donald Tusk jest olbrzymią siłą Platformy Obywatelskiej, olbrzymim autorytetem. Mam do zaproponowania swoją wizję. Przez te ostatnie lata bardzo mocno walczyłem, by PO była silna.

- Uważam, że tylko Platforma Obywatelska może wygrywać wybory. To partia najbardziej doświadczona - dodał.

Prezydent Warszawy powiedział, że jego partia musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zadowala ją 25 proc. w sondażach. - Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy patrzymy w przyszłość, czy jesteśmy w stanie rozwiązywać najważniejsze spory, czy jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy, o których Polki i Polacy nam mówią - powiedział Trzaskowski.

Wiceszef PO przyznał na antenie, że Borys Budka jest gotów zrezygnować ze stanowiska przewodniczącego partii. - To otwiera zupełnie nową rzeczywistość - mówił. - Umówiłem się z Borysem Budką. Byłem lojalny przez ostatnie miesiące i jeżeli on rzeczywiście zastanawia się nad tym, by zrezygnować ze stanowiska, to ja jestem gotów wziąć odpowiedzialność za PO. Najważniejsze żeby rozmawiać z Donaldem Tuskiem, ponieważ on też ogłosił aspiracje. Do końca nie wiemy, jakie te aspiracje są, ale rozumiem, że nie wyklucza tego, by pozostać przewodniczącym Platformy - mówił.

- Dzisiaj w PO jedno jest najważniejsze: jedność, i to byśmy ze sobą rozmawiali, byśmy wypracowali porozumienie - dodał.