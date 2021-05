Borys Budka: Przeprowadziliśmy badanie. Idziemy łeb w łeb z Hołownią

W najnowszym sondażu United Surveys dla RMF FM i „DGP” Koalicja Obywatelska uzyskała 12 proc. głosów. Oznacza to spadek o 6 pkt proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w kwietniu.

O komentarz w sprawie nowych badań poproszono w Sejmie lidera Platformy Obywatelskiej Borysa Budkę.

- Sondaże to jest element wyborczej gry. Wczoraj pojawił się sondaż, w którym Koalicja Obywatelska zyskała 2 proc. Było to w portalu mało przyjaznym - powiedział.

- Wczoraj przeprowadziliśmy badanie, w którym idziemy łeb w łeb z ugrupowaniem Szymona Hołowni. Co więcej, ponad 80 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej mówi, że to była dobra decyzja, że nie paktowaliśmy z PiS-em, że chcieliśmy zabezpieczenia pieniędzy, którzy należą się Polakom, przed zachłannością tej władzy - dodał lider PO.

- Dzisiaj mówimy o nielegalnym wydatkowaniu 100 milionów. Niedługo, przez to, że nie wprowadza się żadnych bezpieczników do wydatkowania pieniędzy europejskich, może się okazać, że taki sam los, jak spotkał 2 mld złotych na Ostrołękę lub 100 mln złotych na wybory kopertowe, spotka pieniądze europejskie. Dlatego Senat będzie próbował wprowadzić bezpieczniki do ustawy ratyfikującej, by nikomu z rządzących nie przyszło marnowanie tych pieniędzy - skomentował Budka.