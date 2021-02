Mężydło: Mamy taki skarb jak Rafał Trzaskowski

- Był ministrem cyfryzacji, administracji, europosłem, umie wygrywać wybory. Ostatnie wybory to tak naprawdę jego sukces - uważa Mężydło, według którego pod przywództwem Trzaskowskiego PO "może nawet samodzielnie wygrać wybory".

Ponadto, Trzaskowski ma być "nowoczesnym patriotą, takim na czasy dzisiejsze" i lepszym wyborem dla Polski niż Szymon Hołownia.

Pytany o to, czy Trzaskowski w ogóle ma ochotę być przewodniczącym partii, Mężydło odparł, że obecny prezydent Warszawy co prawda wielokrotnie "wymigiwał się" od kandydowania - np. niegdyś na szefa partii czy klubu, ale w sytuacji bardzo trudnej, przed wyborami prezydenckimi, zdecydował się zastąpić Małgorzatę Kidawę-Błońską.

Mówiąc o jutrzejszej konwencji PO, Mężydło stwierdził, że chciałby usłyszeć konkretne tezy programowe. Tym bardziej, że, jak mówił, PO skręca w lewo, a konserwatywny elektorat jest "podbierany" przez PiS.

- Jeżeli nie mamy programu, to mimo że deklarujemy, że nie będziemy totalną opozycją, to i tak będziemy opozycją totalną, bo nie odnosimy się do własnych tez - podsumował senator.