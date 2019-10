Kto zastąpi Sławomira Neumanna? Wśród kandydatów - senator

Sławomir Neumann stał na czele klubu PO od listopada 2015 roku, pokonując w walce o to stanowisko odchodzącą wówczas premier Ewę Kopacz. Po przejściu grupy posłów Nowoczesnej od grudnia 2018 r. klub nosił nazwę "Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska". Kluby obu partii zostały połączone w jeden w czerwcu 2019 r.

Z list Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) weszły do nowego Sejmu 134 osoby. Kto stanie na czele klubu PO-KO? Według Interii, szanse ma Waldy Dzikowski, poseł z Wielkopolski. Na giełdzie kandydatów pojawia się też wiceprzewodniczący PO poseł Borys Budka oraz senator Bogdan Zdrojewski.

- Zazwyczaj szefem klubu parlamentarnego jest poseł, ale nie ma przeszkód, aby został nim senator, zwłaszcza taki jak Zdrojewski. To polityk rangi europejskiej, były europoseł. Poza tym zaakcentowane zostałoby to, że w Senacie odnieśliśmy zwycięstwo, to byłoby symboliczne - powiedział Interii niewymieniony z nazwiska polityk Platformy.

Według wcześniejszych doniesień, przewodniczący PO Grzegorz Schetyna miał rekomendować na szefa klubu Tomasza Siemoniaka, w przeszłości m.in. ministra obrony i wicepremiera.