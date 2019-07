Sławomir Neumann: Nie chcemy 150 mandatów. Chcemy wygrać wybory

Grzegorz Schetyna, Paweł Kowal, Barbara Nowacka, Tomasz Zimoch, Tomasz Lenz, Bartłomiej Sienkiewicz, Riad Haidar, Małgorzata Kidawa-Błońska, Witold Zembaczyński, Borys Budka, Sławomir Neumann, Sławomir Nitras to część „jedynek" bloku wyborczego PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska oraz Zieloni na wybory parlamentarne. Katarzyna Lubnauer jest warszawską „dwójką" Koalicji Obywatelskiej.

Po ogłoszeniu list o swojej rezygnacji poinformowała Iwona Hartwich, liderka zeszłorocznego strajku niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. "Cała sytuacja jest dla mnie bardzo przykra i czuję się oszukana" - zaznaczyła.

Z uczestniczenia w krajowym sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej zrezygnowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. To reakcja na narzucenie przez Grzegorza Schetynę łódzkiej "jedynki" - Tomasza Zimocha.

- Uważam że wizja, którą zaproponowała Hanna Zdanowska, była wizją defensywną w regionie łódzkim. My chcemy wygrać tam wybory, a nie powielić wyniku - powiedział w Polsat News Sławomir Neumann.

- Koalicja Obywatelska nie idzie po 150 mandatów. My chcemy mieć 240 mandatów. Chcemy wygrać wybory. Idziemy z taką ekipą, ludźmi, drużyną, która daje gwarancje dobrego wyniku wyborczego - dodał.

- To nie jest koalicja partii. Tak naprawdę myśmy mówili to naszym partnerom. Musimy odrzucić takie partyjne drobne interesiki. Niektórzy to zrozumieli, niektórzy nie. Myślę, że też jeszcze być może przyjdzie namysł u naszych byłych partnerów z Koalicji Europejskiej - powiedział szef klubu PO.