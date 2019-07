SLD w koalicji z PO? Kierwiński: Po decyzji PSL nowa sytuacja

Dziś ma się odbyć zarząd PO, ale właściwie w nocy. Bierzecie przykład z PiS-u?

Absolutnie nie, po prostu prace sejmowe są do późnych godzin wieczornych. Ma być debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra Kowalczyka, wymusza to przesunięcie zarządu na późniejsze godziny, a, że dziś Grzegorz Schetyna wyznaczył ostateczny termin domknięcia spraw koalicyjnych, to chcemy się wywiązać z tej obietnicy.

Czyli dyskusja nie potrwa do północy, tylko dyskusji w ogóle nie będzie?

Zobaczymy, myślę, że ta dyskusja odbyła się już przez ostatnie tygodnie, wszyscy wiemy jaka jest sytuacja i chyba Polacy także mieli wystarczająco dużo czasu, aby ocenić inicjatywę różnych partii politycznych, także opozycyjnych.

Jaka więc będzie decyzja zarządu?

Nie wiem, jestem członkiem zarządu krajowego, ale jestem tylko jedynym z głosów. Będziemy na ten temat rozmawiali, podejmiemy decyzje, która z perspektywy wyborczej będzie najrozsądniejsza.

PSL zaprasza PO do Koalicji Polskiej, chadeckiej, źle byście się w niej czuli?

To nie jest tak, że źle byśmy się czuli z PSL-em, przecież współpracowaliśmy z nim przez wiele lat, startowaliśmy z jednych list w wyborach europejskich. Jest jednak czymś niewłaściwym, aby po tym jak 5 miliona wyborców zaufało liście Koalicji Europejskiej, myśleć o tym jak tę Koalicję Europejską podzielić na mniejsze formuły. Stąd nie do końca przekonują mnie występy różnych ważnych polityków PSL- u. Uważam, że droga którą wybrali, jest drogą która może doprowadzić do wygrania PiS-u w najbliższych wyborach, a tego chyba nikt na opozycji nie powinien chcieć.

Jest jeszcze wariant w którym PO idzie z PSL-em, a cała lewica SLD, Wiosna, Lewica Razem, tworzą własną listę i to też nie jest zły wariant dla opozycji.

Tylko ja słyszałem w jednej ze stacji radiowych pana Kosiniaka-Kamysza, który mówił, że już czas rozmów zakończył się, oni będą budowali Koalicję Polską, będą startowali z komitetu, który de facto będzie komitetem PSL-u. Nie ma chęci w PSL-u do poważnej rozmowy o wspólnym starcie, trudno, żałujemy, to nie jest dobra decyzja. Będziemy więc podejmować decyzję w jakiej formule iść do wyborów, w jakiej formule pójdzie PO, Nowoczesna i Niezależni Samorządowcy.

Jest jeszcze jedno skrzydło, czyli SLD, czy prawdą jest to, że Grzegorz Schetyna wolałby nie mieć w ogóle skrzydeł niż mieć tylko jedno?

Prawda jest taka, że PO zawsze była formacją, która dbała o to, aby było silne skrzydło konserwatywne i silne skrzydło liberalne. Tak też tworzona była Koalicja Europejska, PSL był formacją przesuniętą najdalej na prawo, a SLD najdalej na lewo. Wtedy taka szeroka koalicja miała sens, po decyzji PSL jest nowa sytuacja i będziemy o niej rozmawiać.

Czy nie sądzi pan, że jeżeli teraz wystawicie poza swoje listy SLD, to już nigdy nie będzie powrotu do takich rozmów z Włodzimierzem Czarzastym, on może wam tego nie wybaczyć?

Nie wyprzedzajmy tego co wydarzy się dziś na zarządzie krajowym PO. Nie wiem jaka będzie ta decyzja, PO jest partią demokratyczną, to będzie trudna rozmowa, bo całą pewnością będą różne możliwe scenariusze się ścierały. Jestem przekonany co do jednej rzeczy, że źle się stało, że nie mogliśmy odtworzyć ze względu na postawę PSL-u, formuły szerokiej koalicji.

PiS poparł nową szefową Komisji Europejskiej. Mówi się o tym, że dzięki temu, że PiS tak zagłosował, to Ursulę von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej. Chyba jakieś nagrody dla PiS-u się należą za to poparcie?

Na razie nie widać, żeby PiS budował swoją pozycję w UE.

Głosowanie było we wtorek wieczorem.

Ale zważywszy na wielkie sukcesy wyborcze pani premier Szydło i uporczywe walenie głową mur przez prezesa Kaczyńskiego i polityków PiS-u, raczej nie wróżę im sukcesu.

Podobno mają podejść do tego muru po raz trzeci.

To jest kwestia tego co się komu podoba, każdy normalny człowiek gdy odbił się od ściany, zastanawia się co zrobić, może coś jest nie tak, może trzeba z kimś porozmawiać, otworzyć drzwi, nacisnąć klamkę. PiS postanowił walić cały czas głową w mur, jeżeli sprawia im to przyjemność.

Ale jakieś były powody, że poparli Niemkę, byłą minister obrony narodowej, to zapewne jakieś korzyści przyniesie dla PiS-u.

Nie wiem, zobaczymy, wolałbym, żeby te korzyści były nie dla PiS-u tylko dla Polski. Na dziś polska polityka zagraniczna pod rządami PiS-u, to jest polityka, która nic nie zapewnia Polsce i przynosi klęski samemu PiS-owi.