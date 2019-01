Schetyna: Córka pyta "zabili Pawła, czy to już koniec?"

- Czy na złych emocjach można coś zbudować? Na pewno nie - mówił przewodniczący PO Grzegorz Schetyna w czasie zorganizowanej przez Platformę konferencji "Kobieta-Polska-Europa".

- Wszyscy przeżyliśmy śmierć Adamowicza, tęsknimy za nim jako przyjacielem, samorządowcem. Zbrodnia wywołała wśród nas szok i przerażenie. Wszyscy czujemy, że już nic nie będzie takie samo - mówił Schetyna nawiązując do zamordowania w Gdańsku prezydenta tego miasta, Pawła Adamowicza, w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Z całą pewnością zabójstwo prezydenta Gdańska stanie się cezurą w nowej historii Polski. Tylko trzeba zapytać co ta cezura będzie oznaczać. To co się stanie, w którą stronę pójdzie nasza historia zależy od nas - przekonywał Schetyna.

- W przestrzeni publicznej są inne emocje: złość, strach, rezygnacja. Czy na tych złych emocjach można coś zbudować? Na pewno nie. Pierwsza uświadomiła mi to moja córka. Powiedziała: zabili Pawła, zabili Orkiestrę. Czy to już koniec wspólnoty? Czy Polacy mogą coś jeszcze zrobić razem? - mówił przewodniczący PO.

- Czy da się jeszcze zrobić coś, skoro została przelana krew? Ta śmierć nie może być końcem, musi stać się początkiem budowania wspólnoty od nowa. Lepszej. Jesteśmy to winni Pawłowi, więc musimy odrzucić wszelkie złe uczucia i zacząć jeszcze raz, na nowych zasadach - zaapelował Schetyna nawołując do stworzenia nowej wspólnoty.

Schetyna zapowiedział m.in. odbudowę "silnych, niezależnych od polityki instytucji". - Sądy, prokuratura, Trybunał Konstytucyjny, media (publiczne - red.). Odbudujemy je - zapowiedział Schetyna.

- To niezależne instytucje są gwarantem spokoju społecznego. Jeśli je niszczycie to pokój zamieniacie w wojnę - mówił lider PO.

Schetyna zapowiedział jednocześnie, że PO nie będzie milczeć. - Każdego dnia będziemy nazywać kłamstwo-kłamstwem, podłość-podłościa a zbrodnię-zbrodnią - mówił. - Nie będziemy też udawać że Telewizja partyjna jest Telewizją publiczną. Ale przyjdzie taki czas, że TVP zmienimy i oddamy twórcom i dziennikarzom - dodał. Schetyna zapowiedział też żądanie "delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej i wszystkich organizacji nawołujących do agresji".

- Odpowiadam więc mojej córce i wam wszystkim: nie ma żadnego końca, Owsiak wrócił do orkiestry a my po prostu bierzemy się do pracy. Odrzucając nienawiść i zemstę zbudujemy nowy polski dom. Nikogo nie odrzucimy, każdy znajdzie w nim swoje miejsce. To nasza odpowiedź: wspólnota a nie wojna; miłość a nie nienawiść - mówił Schetyna.

- Nieudany eksperyment, w którym jeden człowiek chce rządzić wszystkim sam, dobiega końca. Nasze listy wyborcze nie będą czysto partyjne, a rząd - jeśli wygramy - będzie tworzony według kryterium fachowości i zdolności. Wprowadzimy przejrzyste i profesjonalne procedury naporu do spółek Skarbu Państwa. Staniemy się znowu krajem wielkich i równych szans - zapowiedział przewodniczący PO.