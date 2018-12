Brejza pyta premiera o kryteria miłości do ojczyzny

Poseł PO Krzysztof Brejza wystosował zapytanie poselskie do premiera Mateusza Morawieckiego. Odnosząc się do wystąpienia szefa rządu na uroczystościach urodzinowy Radia Maryja, poseł PO pyta m.in. jakie są wyznaczniki miłości do ojczyzny i ile pieniędzy rząd Morawieckiego przeznaczył dla instytucji związanych z o. Tadeuszem Rydzykiem.

Pytanie posła PO dotyczy słów premiera, które padły podczas obchodów 27. urodzin Radia Maryja w Toruniu,

Mateusz Morawiecki powiedział wówczas, że "wznosi zawołanie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy", by miała w opiece cały naród, również tych, "którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała Rodzina Radia Maryja".

Tych, którzy zdaniem premiera "aż tak mocno póki co" Polski nie kochają, nazwał Morawiecki błądzącymi.

Słowa premiera Morawieckiego skrytykowali publicyści.

"Wszyscy jesteśmy Polakami, no ale niektórzy kochają Polskę tak jak trzeba (premier Morawiecki i słuchacze Radia Maryja), a inni nie dość mocno, więc przyda się interwencja Matki Boskiej. Pojednajmy się więc – ale na naszych warunkach. My powiemy wam jak kochać Polskę, wy ją pokochacie według naszych instrukcji, i wtedy Polska będzie rosła w siłę, a ludziom będzie się żyło dostatniej" - pisał w "Rzeczpospolitej" Artur Bartkiewicz.

Wtórował mu Michał Szułdrzyński: "Mateusz Morawiecki wylał na Polskę i Polaków w swym wystąpieniu całe wiadra miłości. Sobotnie deklaracje przypominały jednak solenne zapewnienie alkoholika, że od jutra nie będzie pił. Pytanie, czy tym razem obietnica zostanie spełniona, czy też za kilka dni PiS powróci do swego poprzedniego stylu rządzenia?

O kryteria oceny miłości do ojczyzny postanowił zapytać premiera również poseł PO Krzysztof Brejza.

W zapytaniu poselskim pyta:

"Co upoważnia Pana Premiera do oceny, że miłość Polski jest najgłębsza właśnie w otoczeniu środowiska związanego z Radiem Maryja?". "Jakie są zdaniem Pana Premiera wyznaczniki miłości do Ojczyzny?".

Po czym zadaje pytanie, ile pieniędzy z budżetu od początku kadencji Sejmu przekazano instytucjom związanym z ojcem Rydzykiem, łącznie z geotermia i fundacją Lux Veritatis".

W interwencji oczekuję od PMM odp.:

-co upoważnia go do takiej oceny,

-ile środków budżetowych transferowano od 2015r. do instytucji związanych z T.Rydzykiem. pic.twitter.com/p2sBYugXgW — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) 3 grudnia 2018