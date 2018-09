Halicki: Piotrowicz powinien przeprosić i zniknąć

Stanisław Piotrowicz powinien przeprosić za nazwanie sędziów złodziejami i zniknąć z życia publicznego - przekonywał na antenie TVN24 poseł PO Andrzej Halicki.

Poseł PiS, Stanisław Piotrowicz, komentując zablokowanie rozpoczęcia obrad KRS przez przedstawicieli Obywateli RP stwierdził, że "garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała prace organu konstytucyjnego".

Dopytywany o jakich przywilejach mówi, stwierdził, że nie może być tak, aby "sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, orzekali dalej". Pozwanie go za te słowa zapowiedziała I prezes SN (według nowej ustawy o SN - w stanie spoczynku) Małgorzata Gersdorf.

Halicki stwierdził, że Piotrowicz powinien za swoje słowa przeprosić.

- A tak naprawdę powinien zniknąć z życia publicznego - dodał.

Poseł PO przypomniał przy okazji przeszłość Piotrowicza, który był prokuratorem w czasach PRL-u i - zdaniem posła Platformy - "gorliwie skazywał i wskazywał członków opozycji do tego, by stawali przed sądami". Przypomniał też, że Piotrowicz został w PRL odznaczony. - Za co? Przecież za to właśnie, że demolował obywatelskie oczekiwania - podkreślił.

Halicki zwrócił też uwagę, że jeśli PiS "chce mówić o demokratycznej i dumnej Polsce", to osoby takie jak Piotrowicz "szkodzą temu, o czym PiS mówi, czyli autorytetowi państwa".