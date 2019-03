Cristiano Ronaldo wyeliminował Atletico. Siedem goli Manchesteru City

Juventus odrobił straty z pierwszego meczu i wyeliminował z Ligi Mistrzów Atletico Madryt. Trzy bramki zdobył Cristiano Ronaldo. W drugim spotkaniu Manchester City pokonał Schalke 7:0.

Juventus, by awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, potrzebował co najmniej trzech bramek. Dwa tygodnie temu Atletico Madryt wygrało na własnym stadionie 2:0.

Od pierwszych minut Juventus zdecydował dominował, a Cristiano Ronaldo po każdej nieudanej akcji pokazywał kibicom, że drużyna potrzebuje ich wsparcia.

Pierwsza bramka padła w 27. minucie. Portugalczyk wykorzystał dośrodkowanie Bernardeschiego. Na 2:0 najlepszy strzelec w historii Ligi Mistrzów podwyższył w 48. minucie. Trzecią bramkę Ronaldo zdobył z rzutu karnego w 86. minucie.

Atletico Madryt w tym meczu nie oddało celnego strzału na bramkę Wojciecha Szczęsnego. Juventus w pełni zasłużenie awansował do ćwierćfinału.

Drużyna Diego Simeone kolejny raz odpada z Ligi Mistrzów po rywalizacji z Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wygrał pięć z sześciu ostatnich konfrontacji z Atletico Madryt.

Na emocje nie mogli narzekać kibice w Manchesterze City. Zapewnili je zawodnicy gospodarzy, którzy pokonali Schalke aż 7:0. Dwie bramki strzelił Sergio Aguero. Po jednym trafieniu dołożyli: Leroy Sane, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden i Gabriel Jesus.

Jutro w rewanżowych meczach Barcelona podejmie Lyon, a Bayern Monachium zagra z Liverpoolem.

Juventus Turyn - Atletico Madryt 3:0 (1:0).



Bramki: Cristiano Ronaldo (27, 48, 86-karny).

Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen 7:0 (3:0).



Bramki: Sergio Aguero (35-karny, 38), Laroy Sane (42), Raheem Sterling (56), Bernardo Silva (71), Phil Foden (78), Gabriel Jesus (84).