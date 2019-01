Incydent z udziałem papieża. Natychmiastowa reakcja ochrony

Papież Franciszek przebywa obecnie w Panamie, gdzie odbywają się Światowe Dni Młodzieży. Podczas wydarzenia kamery agencji AFP zarejestrowały dość niebezpieczny incydent, do którego doszło w Panama City. Na opublikowanym na Twitterze filmie widać zdarzenie, do którego doszło podczas przejazdu ojca świętego w kierunku siedziby Nuncjatury Apostolskiej po jego przylocie do Panamy.

Papal motorcade and security react with speed when a young man breaks through a barrier and runs towards the pope's car following his arrival in Panama City pic.twitter.com/VDur7LvJUR