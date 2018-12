Papież do księży-pedofili: Przyznajcie się

Papież Franciszek zaapelował do księży, którzy dopuścili się molestowania seksualnego nieletnich, żeby przyznali się do winy i oddali w ręce sprawiedliwości - informuje Reuters.

Reuters zwraca uwagę, że nie jest jasne czy papież miał na myśli oddanie się pod sąd kościelny, sąd karny, czy pod oba te sądy, ale według Watykanu to pierwszy tak bezpośredni apel papieża.

- Do tych, którzy napastują nieletnich mam te słowa: nawróćcie się i oddajcie się w ręce ludzkiej sprawiedliwości, przygotowując się do boskiej sprawiedliwości - powiedział papież w tradycyjnym świątecznym wystąpieniu do kapłanów z Kurii Rzymskiej.

Reuters przypomina, że za dwa miesiące ma odbyć się nadzwyczajna konferencja z udziałem 110 katolickich biskupów dotycząca kryzysu związanego z przypadkami pedofilii duchownych.

- Kościół nie będzie szczędził wysiłku, aby zrobić wszystko co konieczne, aby zaprowadzić przed oblicze sprawiedliwości tych, którzy popełnili takie zbrodnie. Kościół nigdy nie będzie chciał ukrywać, czy nie traktować poważnie takich spraw - dodał papież.

W swoim wystąpieniu papież przyznał, że Kościół w przeszłości popełnił poważne błędy, ale obiecał, że uczyni te błędy przeszłości "szansą na wyeliminowanie tej plagi (pedofilii)" z Kościoła i ze społeczeństwa.

- Nie podlega wątpliwości, że w przeszłości, nasza nieodpowiedzialność, brak doświadczenia czy duchowa i ludzka krótkowzroczność sprawiały, że traktowaliśmy te sprawy nie tak poważnie, jak na to zasługiwały - przyznał papież.

- To nie może się już nigdy zdarzyć. To wybór i decyzja całego Kościoła - dodał.