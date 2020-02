Oscary 2020: Podczas gali usłyszeć będzie można język polski

Pierwsza część „Krainy Lodu” z 2013 roku w pierwszy weekend wyświetlania w kinach zarobiła 93 mln dolarów. Film stał się popularny na całym świecie i w sumie zarobił 1,27 mld dolarów. Niezwykle znany jest także motyw muzyczny z bajki Disneya - utwór "Mam tę moc". W tym roku o Oscara w kategorii Najlepsza piosenka powalczy utwór "Into the Unknown" z drugiej części filmu.

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zdecydowała, że zrobi niespodziankę fanom bajki, o czym poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. "Głosy Elsy z Krainy Lodu 2 z Danii, Niemiec, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Norwegii, Polski, Rosji, Hiszpanii i Tajlandii dołączą do Idiny Menzel i Aurory Aksnes na scenie podczas niezapomnianego wykonania piosenki Into the Unknown podczas Oscarów" - napisano. Polką, która zaśpiewa na scenie w Los Angeles będzie Kasia Łaska.

Oscary to nagrody przyznawane przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) od 1929 roku. Nagrody te przyznawane są najwybitniejszym dziełom i twórcom kina. 92. gala wręczenia Oscarów odbędzie się 9 lutego w Dolby Theatre w Hollywood. Wśród produkcji nominowanych w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy znalazło się między innymi „Boże ciało” Jana Komasy. Zachęcamy do śledzenia relacji z przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, którą będziemy prowadzić na rp.pl w nocy z niedzieli na poniedziałek.