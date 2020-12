Włodzimierz Chróścik: Czas na odbudowę poczucia wspólnoty

W zakończonym właśnie procesie kształtowania władz samorządu i wyznaczania ich celów na kolejną kadencję mieliśmy, z uwagi na okoliczności pandemii, ograniczone warunki do prowadzenia debat i formułowania postulatów o większym lub mniejszym ciężarze. Pozostał niedosyt i potrzeba powrotu do normalnej rozmowy, gdy tylko normalność, nawet w jej nowej postaci, zagości w życiu społecznym. Bez wątpienia jednak w każdej dyskusji wewnątrz samorządu i o samorządzie da się wyczuć tęsknotę za emocją, którą nazywamy poczuciem wspólnoty. Zjawiskiem ulotnym i idealizowanym, a niewątpliwie obecnym kiedyś i wciąż pożądanym dzisiaj.

Nasze środowisko zmienia się wraz ze zmianą otaczającego nas świata. W ostatnich kilkunastu latach zmiany te wynikały nie tylko z naturalnego procesu adaptacji do nowych technologii czy standardów świadczenia usług. Istotnym i kluczowym elementem zmiany była demokratyzacja procesu dostępu do samorządu i wynikający z niej gwałtowny wzrost liczby członków samorządu.

Czy w ramach naszych lokalnych społeczności, w ramach izb, możemy wciąż utrzymać poczucie wspólnoty? Czy to realne, gdy najmniejsze z nich liczą obecnie 1000 członków? Czy radcowie skupieni w średnich i dużych izbach mają szansę doświadczyć więzi z tysiącami swoich koleżanek i kolegów? I wreszcie – czy uczucie takie można odczuwać w relacji do największej z izb, łączącej wszystkich radców: Krajowej Izby Radców Prawnych?

To nie są retoryczne pytania, a odpowiedź nie będzie taka sama dla każdego radcy. Niezależnie od tego, jaka ona będzie, naszą powinnością jest podejmować i promować działania, które dają szansę na doświadczenie uczucia wspólnoty choćby w niewielkim wymiarze. A powtarzane po wielekroć pozwolą utrwalić to wrażenie i na nim budować nowoczesny samorząd bliski jego członkom.

Za kilkanaście dni kończy się kolejny cykl szkoleniowy. Wciąż duże grono naszych koleżanek i kolegów potrzebuje uzupełnić punkty brakujące do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. Po raz pierwszy w historii samorządu mają do dyspozycji nie tylko ofertę szkoleniową swej macierzystej izby oraz szkolenia dostępne na platformie kirp.pl. Po raz pierwszy wiele izb udostępniło swoje platformy i moduły szkoleniowe wszystkim zainteresowanym radcom, niezależnie od przynależności regionalnej i od sympatii oraz antypatii w gronach decyzyjnych. Wychodząc z idei wspólnotowości i realizując tę zasadę w najbardziej praktycznym wymiarze: dzieląc się z koleżankami i kolegami swoimi osiągnięciami. Warto by każdy skorzystał z tej szansy. Także ci, którzy spełnili minimalne kryteria cyklu szkoleniowego, a w dostępnej ofercie otrzymają dalszą szansę podnoszenia swoich kwalifikacji i budowania przewagi konkurencyjnej.