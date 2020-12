Polecamy regułę 4P+O i zaufanie

Lekarz czy ratownik, który przyjeżdża na miejsce katastrofy, podbiega do najbardziej rannych. Ale musi mieć podzielną uwagę: ratując jednych, rozgląda się dokoła, analizuje sytuację i antycypuje kolejne działania.

Tę analogię musimy zastosować do walki z Covid-19. Teraz walczymy o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa. Walczymy o przetrwanie firm i miejsc pracy, ale musimy antycypować, co dalej, jak przystosować i uodpornić społeczeństwo i gospodarkę na przyszłość. Nie może nam umknąć perspektywa średnio- i długoterminowa.

Rząd właśnie pracuje nad przygotowaniem „Krajowego Planu Odbudowy" oraz Planem dla Pracy i Rozwoju, a w Radzie Dialogu Społecznego dyskutujemy nad nowym paktem społecznym. Dlatego jako Pracodawcy RP uważamy, że budując strategię walki z Covid-19, w tym strategię szczepienia społeczeństwa oraz powyższe strategie, należy stosować proponowaną przez Pracodawców RP regułę 4P+O. Tworzy ją pięć zasad: przejrzystość, przewidywalność, przystosowanie, perspektywiczność i odporność. Każdej z nich odpowiadają przykłady konkretnych działań do realizacji przez rządzących.

Postulujemy również, aby prawo i obowiązki firm były maksymalnie proste i przejrzyste. Prawo gospodarcze i różnego rodzaju obowiązki publicznoprawne są bardzo skomplikowane i generują duże koszty dla firm. Pokazały to setki artykułów w tarczach antykryzysowych, które odraczały wiele kosztownych obowiązków administracyjnych.

Decyzje dotyczące wprowadzanych rozwiązań muszą być konsultowane z partnerami społecznymi, a także ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszystkie decyzje muszą mieć odpowiednie vacatio legis, a wprowadzane obostrzenia muszą obowiązkowo mieć wpisaną ustawową datę wygaśnięcia. To daje pewność prawa. Ponadto ważne jest, aby płaca minimalna była przewidywalna oraz bezpieczna społecznie i gospodarczo.

Przystosowanie

Zamykanie firmy czy branży nawet wąsko zdefiniowanej powinno być ostatecznością. Należy dać szansę firmom na reorganizację, przystosowanie sanitarne, organizacyjne i biznesowe, tak aby mogły one funkcjonować bez zamykania przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka epidemicznego. Firmy chcą działać. Potrzebują wędki do adaptacji, dostosowania się do pandemii, a nie ryby na okres, kiedy są zamknięte.