Krzysztof Uczkiewicz: samorządowcy w Polsce nie odpowiadają kryteriom Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego

Z perspektywy lat widać wyraźnie, iż wprowadzenie systemu samorządu terytorialnego służyć miało w tamtym szczególnym czasie uwolnieniu władzy centralnej od ciężaru administrowania całym krajem. Nowe, zrodzone w aurze okrągłostołowej ugody „siły polityczne" dopiero rozpoczęły konsumowanie sukcesu wyborczego i zajęte były wówczas głównie same sobą. Nie miały też one zaplecza kadrowego, które mogłoby po ich szyldem ubiegać się o władzę w tzw. terenie, a nikomu nie starczało odwagi, by się do tego przyznać, zwłaszcza przed społeczeństwem. Postawiono zatem gminy same sobie, pozwalając na oddolne inicjatywy wyborcze oraz na dzikie kreowanie lokalnych elit władzy, przy zachowaniu jako nienaruszalnych zasad izolacji sfer administracji rządowej i samorządowej oraz izolacji działalności samorządowej od działalności politycznej na szczeblu krajowym. Od wprowadzenia ustawy gminnej członek organu samorządu nie może być jednocześnie posłem lub senatorem, nie może też pełnić funkcji kierowniczej w administracji niesamorządowej.