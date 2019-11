Tomasz Pietryga: Niewybuch w Trybunale Konstytucyjnym

Zapowiedź wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, że PiS zamierza poprzeć na nowych sędziów TK prof. Krystynę Pawłowicz i byłego już posła Piotrowicza, wywołała ogromne emocje. Pomysł na lansowanie kandydatury prokuratora z czasów PRL został chłodno przyjęty nawet w samej partii. Ocena była prosta: jeżeli Piotrowicza nie chcieli wyborcy, i to w mateczniku prawicy na Podkarpaciu, to coś w przypadku tej osoby jednak nie gra.

A planowane podziękowanie z politycznej centrali za zasługi w konstruowaniu ustaw sądowych, które wywróciły Temidę do góry nogami, to coś więcej niż nagroda pocieszenia. To jak wrzucenie granatu do i tak poobijanej i wstrząsanej konfliktami instytucji. Taka decyzja sprawiłaby, że konflikt odżyłby z nową siłą, jeszcze bardziej demolując Trybunał.