Jacek Pawłowski, Piotr Woźniakiewicz: Gdzie są polskie fundacje rodzinne?

Jacek Pawłowski, Piotr Woźniakiewicz

We wrześniu, po roku prac nad założeniami do ustawy, Ministerstwo Rozwoju ogłosiło, że polskie fundacje rodzinne będą dostępne „już” od 1 stycznia 2022 r. Projekt ustawy miał być ogłoszony na początku października. Niestety w dalszym ciągu polskie firmy rodzinne czekają na ten dokument. Bez ustawy nie będzie ułatwień w procesie sukcesji w polskim biznesie, co może spowodować poważne kłopoty dla firm, ich pracowników i kontrahentów oraz państwa.