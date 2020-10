Rafał Dębowski: Nie dla zakazu wykonywania zawodu!

Cóż trudniejszego, niż pomylić „przychód ze stratą", postawić zarzut i zrobić zajazd? Medialny show z zatrzymaniem adwokata na schodach sądu w roli głównej. Czyż to nie jest poniżające traktowanie, którego nikomu w myśl konstytucji nie wolno czynić? Kto za to odpowiada?

Dziś wiemy, że nawet nie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów przez osoby, co do których prokurator wnioskował o areszt. Zostali oni zwolnieni. A zakaz wykonywania zawodu wobec adwokata, co do którego sama prokuratura nie widziała podstaw aresztowania, nadal w mocy. Każdy rozumny człowiek wie, że zakaz wykonywania zawodu połączony z horrendalną kaucją prowadzić musi każdego do ruiny. Czy nie o to w tym wszystkim chodzi?