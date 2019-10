Obiecali dwa razy, a i tak nie dali - komentuje Karolina Kowalska

W kampanii wyborczej w 2015 r. PiS obiecywał zwiększenie wydatków publicznych na ochronę zdrowia z 4,7 do 6 proc. PKB. Miało to nastąpić w 2025 r., ale protest rezydentów OZZL i zawarte z nimi porozumienie zaowocowało ustawą, która dojście do 6 proc. zakłada rok wcześniej. Zapisano w niej jednak, że wzrost liczony będzie w odniesieniu do PKB sprzed dwóch lat. Lekarze czują się oszukani, a ministerstwo broni się, że podczas konsultacji społecznych nikt nie zgłaszał uwag do takiego zapisu.

