13 października 2019 r. ruszy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Już 13 października 2019 r. rozpocznie funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) prowadzony przez ministra finansów. Wszystkie polskie spółki handlowe będą musiały zgłosić do rejestru informacje o swoich tzw. beneficjentach rzeczywistych. Rejestr będzie jawny i ogólnodostępny – każda osoba będzie miała wgląd w strukturę właścicielską firm.

Podstawowe zasady prowadzenia rejestru CRBR wynikają z ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa). Rejestr CRBR ma obejmować informacje o be- neficjentach rzeczywistych (tzw. UBOs – Ultimate Beneficial Owner) polskich spółek, czyli osobach fizycznych sprawujących rzeczywistą kontrolę nad tymi spółkami – nawet jeżeli znajdują się za wieloszczeblową (w tym międzynarodową) strukturą korporacyjną zbudowaną nad daną spółką. Obowiązek nie będzie dotyczył spółek publicznych.

Zgłoszeniu będą podlegać m.in. następujące dane: dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię, nazwisko, PESEL, państwo zamieszkania, informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnień przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu). Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych zgromadzonych w Rejestrze będzie się odbywać bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą. Spółki, które na dzień 13 października będą wpisane do KRS, będą musiały dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

Wprowadzenie CRBR wynika z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. dyrektywa AML IV). Dyrektywa służy przede wszystkim zwiększeniu przejrzystości rynku i ma utrudniać finansowanie działalności przestępczej.

W szczególności chodzi o osobę fizyczną będącą udziałowcem spółki, której przysługuje, bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem innych spółek lub innych osób prawnych), prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów. Definicję spełnia także osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu.

Struktury pod lupą

W celu prawidłowego ustalenia beneficjenta rzeczywistego należy w pierwszej kolejności przeanalizować strukturę właścicielską spółki i jej wspólników, aż do poziomu osób fizycznych będących na szczycie takiej struktury. Warto prześledzić także wszelkiego typu porozumienia dookreślające ład korporacyjny i sposób zarządzania spółką. Chodzi w szczególności o umowy wspólników, porozumienia co do wykonywania prawa głosu, umowy inwestycyjne, a także umowy zastawnicze, porozumienia opcyjne, umowy powiernicze oraz przewłaszczenia udziałów na zabezpieczenie.