Rząd zachęca do etatu. Samozatrudnienie jest takie złe?

Coraz częściej w debacie publicznej pojawia się temat samozatrudnienia. Niejednokrotnie ta forma działalności przedstawiana jest w negatywnym kontekście, a organy podatkowe z zainteresowaniem przyglądają się temu typowi zatrudnienia. Rząd natomiast wprowadza kolejne korzyści zachęcające do przejścia na etat. Czy aby na pewno zachęci to osoby samozatrudnione do rezygnacji z tej formy pracy?

Osoby samozatrudnione mogą zmniejszyć podatek dochodowy poprzez rozliczenie kosztów (często są to wydatki na transport oraz sprzęt komputerowy). Co więcej mają też prawo nie tylko do ujmowania zakupów firmowych w kosztach, ale też rozliczania związanego z tym podatku VAT. Co więcej, jedną z zalet jest także fakt, iż samozatrudnieni mogą płacić podatek dochodowy i VAT co kwartał, a nie co miesiąc, dzięki czemu mogą dłużej obracać środkami przeznaczonymi na podatki. Oczywistą dogodnością jest to, że osoby samozatrudnione mogą pracować bardziej swobodnie niż osoba „będąca na etacie". Mogą one współpracować z wieloma firmami oraz często nie podlegają służbowo swojemu pracodawcy.