Rachunek od prezesa - Paweł Rochowicz o białej liście podatników VAT

Potem wiele się zmieniło. Kaczyński, jak wieść bankowa niesie, jednak założył sobie konto. Partia, której jest liderem, najpierw straciła władzę, a potem ją odzyskała. Po tym odzyskaniu urzędnicy doszli do wniosku, że przedsiębiorcy nie tylko powinni zakładać konta, ale wręcz muszą robić to podwójnie.

Chodzi o to, by przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie wykorzystywał do swojego biznesu zwykłego osobistego ROR, ale założył osobne konto firmowe i zarejestrował je do celów fiskalnych. Jeśli tego nie zrobi, to jego kontrahenci nie zaliczą transakcji z nim w koszty, a być może w ogóle rozwiążą kontrakt.