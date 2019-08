Marek Isański: NSA wydając wyroki w sprawach podatkowych widzi drzewa, nie widzi lasu

O ile sprawy trafiające do sądów powszechnych często się różnią co do stanu faktycznego to cechą charakterystyczną sądu administracyjnego jest to, że wpływa do niego wiele skarg w takich samych, powtarzalnych sprawach. To naturalne, ponieważ organy podatkowe codziennie wydają w całym kraju setki decyzji, które obywatele mają prawo zaskarżyć do sądu. Skoro obowiązkiem sądu administracyjnego jest kontrola działania administracji, to sąd rozpoznając skargi dotyczące określonego zagadnienia powinien w wyroku przedstawić autorytatywnie, zarówno obywatelom, i samej administracji poprawną wykładnię przepisów mających zastosowanie w tym zagadnieniu. Celem jest jak najszybsze zakończenie sporów w takich samych sprawach pomiędzy obywatelami a administracją. Przecież administracja działa racjonalnie i jak wie, że w sądzie sprawę przegra, to zniechęci ją to do wydawania błędnych decyzji do kolejnych obywateli. Obywatele są jeszcze bardziej racjonalni niż aparat podatkowy, ponieważ wnoszenie skarg jest kosztowne, uciążliwe i długotrwałe. Nie są pieniaczami i nie będą marnowali życia na składanie skarg na, w sposób oczywisty, zgodne z prawem decyzje. Sądy administracyjne powinny, zatem wyciągać wnioski zarówno, co do swej wychowawczej roli wobec administracji i zwracać uwagę na efekt odstraszający swego orzecznictwa - zwłaszcza w sprawach gdzie występują powtarzalne błędy administracji.