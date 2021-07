Witold M. Orłowski: Kilka nieporozumień

2. Mój Polemista ma oczywiście prawo uważać, że „inflacja w ogóle nie stoi w jakiejkolwiek relacji do ilości pieniądza", większość ekonomistów sądzi jednak, że jest inaczej, choć oczywiście długookresowo. Przeciwstawiany przez niego tej teorii z „lamusa ekonomii", rzekomo „dominujący w mainstreamie tzw. DSGE" to nie alternatywna teoria ekonomiczna, jak wydaje się sądzić Polemista, tylko popularny dziś typ modelu symulacyjnego (Dynamiczny Stochastyczny Model Równowagi Ogólnej). Model ten opisuje sferę realną gospodarki, więc w ogóle nie zawiera w jawnej formie pieniądza, a decyzje banku centralnego objaśnia krótkookresowym mechanizmem oczekiwań inflacyjnych (zanim się użyje jakiegoś mądrze brzmiącego skrótu, warto sprawdzić, co on oznacza).