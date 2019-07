Pierwiastek z długu urojonego - komentuje Anna Wojda

Wpis do rejestru dłużników w rękach firm windykacyjnych stał się bronią masowego rażenia. Tylko czy oby na pewno mogą w ten sposób przetwarzać dane osobowe dłużników i, co gorsza, niby-dłużników?

Przez lata windykatorzy odzyskiwali pieniądze, jakie jeden człowiek był winien drugiemu. Ostatnio jednak pojawili się wśród nich prawdziwi artyści, którzy odzyskują długi nieistniejące. Do niedawna skupowali roszczenia, licząc, że dłużnik nie podniesie przed sądem zarzutu przedawnienia lub nie odwoła się od nakazu zapłaty, zwłaszcza gdy o nim nie wie. Po zmianie kodeksu cywilnego w lipcu 2018 r., gdy już sąd sam z urzędu musi zbadać, czy roszczenie nie jest przedawnione, wydawało się, że mogą liczyć tylko na magię hasła „windykacja" (co niekoniecznie działa). Ale znaleźli inne rozwiązanie. Wpisują Polaków do wszelkich możliwych rejestrów dłużników. Poniżej dalsza część artykułu

Problem w tym, że takie praktyki dotykają nie tylko nieuczciwych, ale również uczciwych ludzi, co pokazuje opisywany dziś przez nas przypadek kobiety, która choć spłaciła zadłużenie na karcie kredytowej, po latach dowiedziała się, że nadal jest winna kilka tysięcy złotych – tym razem już nie bankowi, lecz firmie windykacyjnej.

Trudno powiedzieć, czy inspiracją dla firmy były liczby urojone, które są rozwiązaniem działania niemożliwego. Skoro można wyciągnąć pierwiastek z liczby ujemnej, to czemu nie dług, którego nie ma? Znakomicie poszerza to krąg potencjalnych ofiar. I nawet jeśli długu nie mają, zawsze można je wpisać do rejestru dłużników. Mają za to coś ekstra – mnóstwo kłopotów, bo żaden bank nie chce im pożyczyć pieniędzy.