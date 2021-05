Sławomir Horbaczewski: Rząd lekceważy poparcie przedsiębiorców

A by uniknąć niepotrzebnego przeciwstawiania sobie nawzajem administracji publicznej i prywatnej przedsiębiorczości, co niechybnie czeka nas w sądach po ustaniu stanu pandemii, inicjatywa senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego powinna była uzyskać priorytet i poparcie wszystkich sejmowych ugrupowań, a nie musieć karnie czekać w kolejce, żeby w ogóle wejść na ścieżkę legislacyjną.

Całkowicie absurdalne jest podniesione w stanowisku rządowym oczekiwanie wobec przedsiębiorców, aby nie wyciągali rąk po pomoc publiczną, bo przecież działają w sektorach otwartych na konkurencję – zatem czy prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach zamkniętych dla konkurencji ma co do zasady upoważniać do otrzymywania pomocy publicznej, w tym z funduszy unijnych, jak w przypadku senackiego projektu ustawy. Ponadto te kilkadziesiąt miliardów złotych, które zasiliłyby przedsiębiorców, pokrywając konkretne, poniesione już straty materialne, byłoby zmniejszane o już udzieloną (wypłaconą) wcześniej pomoc publiczną w ramach 212 mld zł wskazanych przez rząd w stanowisku, a więc intencją byłoby kontynuowanie dotychczasowych tarcz finansowych i ostateczne zamknięcie kwestii rozliczeń pocovidowych Skarbu Państwa z przedsiębiorcami.