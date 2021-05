Leon Podkaminer: Nie mamy szans na dognanie Niemiec

Powszechne jest oczekiwanie, że w dłuższej perspektywie Polska (i inne „nowe" kraje członkowskie UE) dogonią, albo nawet przegonią, Europę Zachodnią pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (i dobrobytu). Oczekiwanie to bywa uzasadniane doświadczeniem ostatnich 20 lat, które pozwoliło zmniejszyć dystans dzielący Polskę od Zachodu pod względem PKB per capita. Wedle danych OECD (z 2017 r.) PKB na jednego mieszkańca Polski osiągnął 56,3 proc. poziomu Niemiec. W 2005 r. wskaźnik ten nie sięgał nawet 45 proc.

Do pewnego stopnia sukces zmniejszania dystansu z ostatnich dwóch dekad zawdzięczamy nie tylko uwolnieniu rezerw wydajności i wzrostu uśpionych w latach „gospodarki planowej". Istotne było też to, że te dwie dekady były dla Europy Zachodniej (i Niemiec) czasem stagnacji i okresowo recesji wywołanej błędną orientacją polityki unijnej, w tym wprowadzeniem wspólnej waluty. Strefa euro, przytłoczona bezrobociem, dreptała w miejscu i nie wykorzystywała całego swojego potencjału produkcyjnego.

Pod jednym względem pościg za Europą Zachodnią, a zwłaszcza Niemcami, nie przedstawia się mimo wszystko korzystnie. W przeliczeniu na mieszkańca wolumen inwestycji brutto w środki trwałe w Polsce jest niski: w 2017 r. sięgał on 41,6 proc. poziomu Niemiec. Dysproporcja w zakresie inwestycji w maszyny i urządzenia produkcyjne jest jeszcze większa – wskaźnik ten sięga ledwie 40,6 proc. poziomu niemieckiego. Co to oznacza? Otóż jeśli na 1000 obywateli Polski instaluje się, np. dziesięć robotów przemysłowych, to na 1000 obywateli Niemiec w tym samym czasie – 25.

Rzecz prosta, nie oznacza to jeszcze, że ta druga zawsze będzie ustępować tej pierwszej. Istotne są też „warunki ekonomiczne": stan popytu, opłacalność produkcji, a także zasoby siły roboczej, dostępność importowanych surowców itp. W ostateczności jednak, gdy wszystkie dodatkowe warunki w równym stopniu dotykają gospodarek różniących się poziomem wyposażenia w kapitał produkcyjny, to ten ostatni będzie decydować o poziomie produkcji, a wiec i o zamożności społeczeństw.

Czy masywne inwestycje infrastrukturalne współfinansowane przez UE mogą pomóc? Oczywiście są zawsze mile widziane. Doświadczenie wskazuje jednak, że nie przyczyniają się do wzrostu inwestycji w kapitał produkcyjny. W latach 2004–2020, czyli od początku obecności Polski w UE, gros płatności netto trafiających do kraju można zakwalifikować jako mające przeznaczenie inwestycyjne.

Szacuję, że takie przeznaczenie mogło mieć ok. 111 mld euro z ogólnej sumy ok. 133 mld euro. Jednak w latach 2004–2019 udział inwestycji w PKB był niski – 19,8 proc. Jest to mniej niż w latach przygotowań do przystąpienia do UE 1998–2003, gdy udział ten wynosił 21,5 proc. Nawet „za Jaruzelskiego" w skrajnie kryzysowych latach 80. udział ten był wyższy (20,9 proc.).