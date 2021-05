Hubert A. Janiszewski: Czebol, czyli propaganda sukcesu

Te warunki to m.in. sprzedaż 30 proc. udziałów w najnowocześniejszej rafinerii Lotosu w Gdańsku, sprzedaż 80 proc. stacji paliwowych Lotosu, w tym 256 stacji typu CODO (ang. Company Owned Dealer Operated – red.), 133 stacje DOFO (ang. Dealer Owned Franchise Operated – red.), z czego 20 przy MOP-ach (Miejscach Obsługi Podróżnych na szybkich trasach – red.), dalej sprzedaż Lotos Paliwa, Lotos Terminals i Lotos Infrastruktura, sprzedaż infrastruktury magazynowania paliw Lotosu wraz z obowiązkiem utrzymywania zapasów obowiązkowych w bazach paliw w Jaśle, Czechowicach-Dziedzicach, Poznaniu, Rypinie i Piotrkowie Trybunalskim, sprzedaż terminali paliwowych Orlenu w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie, Bolesławcu oraz nowego dla paliwa lotniczego w Szczecinie. Podsumowując: w rezultacie tej transakcji udział Orlenu w detalicznej sprzedaży paliw pozostanie na dzisiejszym poziomie ok. 40 proc., ale konkurent nabywający bazy paliwowe uzyska kontrolę nad dużą częścią infrastruktury magazynowania paliw w kraju, nabywając przy tym 1/3 rafinerii w Gdańsku.

Niestety, w debacie mgliście wypowiadano się na temat obowiązkowych wyprzedaży aktywów tak Lotosu, jak i Orlenu, zapowiadając bliżej nieokreślone pomysły wymiany aktywów z potencjalnie zainteresowanymi. Same ogólniki o budowie „zintegrowanych łańcuchów wartości: wspólne portfolio produktowe i większe możliwości finansowe, które mają umożliwić realizację dużych wielomiliardowych projektów korzystnych dla polskiej gospodarki, a optymalizacja zakupów i wspólnych działań logistycznych ma się przyczynić do wygenerowania znacznych oszczędności".

Kilka dni po Kongresie sytuacja transakcji Orlen/Lotos uległa zasadniczej zmianie, gdy Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP, wiodący akcjonariusz i nadzorca w Orlenie, Lotosie i PGNiG) ustami wicepremiera Jacka Sasina ogłosiło konsolidację wszystkich trzech spółek w jeden monstrualny konglomerat – czebol. Ma się to dokonać nie poprzez transakcje gotówkowe, ale emisję nowych akcji przez Orlen jako podmiot przejmujący, które posłużą do wymiany za akcje w pozostałych dwóch spółkach. W ten sposób uniknie się potencjalnych wydatków gotówkowych.

Pierwszym krokiem do realizacji konsolidacji anonsowanej przez MAP jest emisja przez Orlen akcji bez prawa poboru. Zostaną one zaoferowane na wymianę z akcjonariuszami w pozostałych spółkach, a to oznacza konieczność posiadania minimum 80 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które taką emisję miałoby uchwalić. Nie będzie to łatwe ze względu na rozproszenie i różnorodność akcjonariatu Orlenu, jak i również na wątpliwe cele i korzyści, jakie spółka oraz jej akcjonariusze mieliby osiągnąć.