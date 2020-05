Sfrustrowani przedsiębiorcy ślęczą nad tarczami

Nazywane pomocą dla przedsiębiorców kolejne inicjatywy rządu, komunikowane przy akompaniamencie medialnych werbli, coraz bardziej zniechęcają, zamiast faktycznie pomagać – i to natychmiast. Powstają coraz to nowe kancelarie prawne wyspecjalizowane w czytaniu i interpretowaniu obszernych niczym „W poszukiwaniu straconego czasu" Prousta podręczników tłumaczących, jak wypełniać coraz to bardziej szczegółowe wnioski o rządowe dofinansowania w ramach kolejnych tarczy. Zdesperowani przedsiębiorcy, dotąd niekoniecznie biegli w wielogodzinnym ślęczeniu nad wciąż nowelizowanymi aktami prawnymi, zamieniają się zaś w benedyktynów spędzających życie w skryptoriach, aby chociaż z grubsza liznąć ducha i litery opasłych rozporządzeń. Robią to zamiast produkować i sprzedawać towary lub świadczyć usługi na wolnym dotąd rynku, poprawiając byt nas wszystkich.