Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: W oczekiwaniu na uchwałę w sprawach frankowych

Co do zasady uważamy, że uchwała jest potrzebna. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 3 października 2019 r. (Dziubak v. Raiffeisen Bank International AG) nie wyjaśnił wszelkich wątpliwości związanych z tymi kredytami, na dodatek wyłoniły się kolejne problemy, wynikające z konstrukcji unieważnienia umowy kredytowej.

Orzeczenia SN, jakie zapadały po wyroku TSUE w sprawie p. Dziubaków, a także praktyka sądów powszechnych nie są jednolite. Za istotne zagadnienie uznać należy dopuszczalność uznania umowy kredytowej za częściowo nieważną i uzupełnienia jej treści o właściwą, nieabuzywną klauzulę dotyczącą ustalania kursu wymiany. Pytanie o to znajduje się we wniosku. Nie ma natomiast pytania o charakter wyroku frankowego: czy jest to wyrok unieważniający umowę (konstytutywny), jak chce TSUE, czy też stwierdzający nieważność (deklaratywny), zgodnie z dotychczasową praktyką. To zaś jest kwestia, która ma znaczenie także dla odpowiedzi na pytanie o przedawnienie roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu, a także o wynagrodzenie z tytułu korzystania ze środków banku. Niemniej treść wniosku zasługuje na aprobatę.