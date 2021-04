Wojciech Tumidalski: Cała Polska jak Sopot i Wałbrzych

Każdy dzień dostarcza nowych informacji o nieprawidłowościach w Narodowym Programie Szczepień. Poza spięciem na linii Michał Dworczyk – Adam Niedzielski nie doczekaliśmy się przekonującego wyjaśnienia, czemu właściwie w nocy z 31 marca na 1 kwietnia otwarto bez uprzedzenia okienko do rejestracji 40- i 50-latków, czemu je następnie zamknięto i ponownie otwarto następnego dnia. A przede wszystkim – czemu nie ujawniono wcześniej tej „mapy drogowej". System jest nieprzejrzysty, przez co podatny na manipulacje i tworzenie ścieżek na skróty dla wybranych.

Gdy odblokowywano rejestrację dla 40-latków, rządzącym nie chodziło zapewne o to, by zaszczepił się konkretnie Szymon Hołownia – który to zrobił (choć ów „błąd systemu" krytykował). Liczyło się, by rówieśnicy lidera ugrupowania Polska 2050 oraz młodsi nie musieli czekać na swoją kolej do 2050 roku. W tym kontekście uwaga prezydenta Andrzeja Dudy o „ludzkiej słabości" była zupełnie nie na miejscu. Hołownia i wielu innych mieli szczęście, że nie przesunięto im terminu na drugą połowę maja – jak zapowiedział minister Dworczyk. I wkrótce dowiemy się, czy te zwolnione miejsca zapełniły niezaszczepione jeszcze osoby starsze, czy też szczepionki się zmarnują. Gdyby tak się stało, byłby to skandal.