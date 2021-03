Jacek Sokołowski: A to prawnicy tak mogą?

Z publikowanych na łamach „Rzeczpospolitej" wywiadów z kandydatami do władz samorządowych w izbach radcowskich i adwokackich wynika, że omawiany temat jest im znany. Wydaje się, że ukonstytuowanie się nowych rad stanowi dobry moment, by sprawa ta weszła na wokandę. Zróżnicowane środowisko prawnicze bez podjęcia instytucjonalnej dyskusji nie wpłynie na niektórych swoich członków i nie doprowadzi do wyeliminowania nielegalnych praktyk z rynku.

Warto, aby oba samorządy zawodowe rozważyły wprowadzenie do kodeksów etycznych, obowiązujących wszystkich radców prawnych i adwokatów, rozdziałów dot. stosunków radcy prawnego/adwokata do pracowników. Przedstawiciele obu zawodów są oczywiście już obecnie zobowiązani przestrzegać obowiązującego prawa, co usankcjonowane jest także odpowiedzialnością dyscyplinarną. Jednakże nagminność naruszeń praw pracowniczych, na co zwrócił uwagę artykuł mec. Zomerskiego, skłania do opinii, iż podkreślenie wagi sprawy w kodeksach etycznych, tak jak to ma miejsce w przypadku stosunku do klientów, sądów i innych organów lub pomiędzy przedstawicielami zawodu, mogłoby skutecznie skłonić zawodowe czarne owce do stosowania w zatrudnieniu praktyk zgodnych z prawem.