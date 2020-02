Wojciech Tumidalski: Wszyscy jesteśmy sędziami. Oprócz sędziów

Największym sukcesem polityków jest zrzucenie na sądy winy za stosowanie przepisów, które uchwalili… politycy.

Emocje opinii publicznej wokół Temidy rozgrzewają się do czerwoności co chwilę. Najpierw krótka notka o wyroku na emeryta, którego zły sąd skazał na grzywnę i pokrycie kosztów procesu za kradzież jednego cukierka wartego 40 groszy, a potem wysyp komentarzy: skandal, jak sąd mógł, do izby dyscyplinarnej, potrzeba gruntownej reformy sądownictwa itd. Internetowe głosy natychmiast podchwytują politycy prawicy, nagłaśniają je i podważają zaufanie do trzeciej władzy – by ją potem „reformować". Argumentują nieuczciwie, porównując sprawę emeryta z procesem dyscyplinarnym sędziego, uniewinnionego od zarzutu kradzieży 50 zł na stacji benzynowej, które zabrał on z lady przez roztargnienie. Poniżej dalsza część artykułu

Politykom umyka, że ów emeryt, w przeciwieństwie do sędziego, sam przyznał, że zjadł cukierek i za niego nie zapłacił, bo chciał tylko spróbować i ostatecznie uznał, że mu nie smakują. Skoro zaś odmówił zapłaty 40 groszy, policja (wiadomo, przez kogo nadzorowana) nie miała innego wyjścia jak wysłać do sądu wniosek o ukaranie obywatela, który dopuścił się wykroczenia: zuchwałej kradzieży mienia o niewielkiej wartości. Sąd zaś musiał go ukarać, by było jasne, że nie wolno kraść ze sklepu.

Wszystko to przywraca nas do czasów minionych gdy popularny był dowcip o dziecku, które przyszło do sklepu i pyta: ile kosztuje kropelka coca-coli? – Nic nie kosztuje – odpowiada sklepowa. – To proszę mi nakapać pół litra.

Na takiej świadomości społeczeństwa bazują politycy, wzniecając kampanie przeciw sędziom. I wygrywają, bo sądy, mimo tylu już porażek komunikacyjnych, wciąż nie nauczyły się szybko i w sposób zrozumiały reagować na nieścisłości, lub wręcz nieprawdy. Łódzki sąd apelacyjny, który złagodził z 25 do 15 lat karę za gwałt i śmiertelne pobicie 3-latka, za co został skrytykowany nawet przez prezydenta Andrzeja Dudę, nie próbuje wyjaśnić motywów tego zapewne skomplikowanego wyroku, w którym sędziowie doszli do wniosku, że nie ma dowodów na zabójstwo – czego żądała prokuratura. Ostatni komunikat dla prasy na stronie tego sądu pochodzi z 2016 r.