Teresa Siudem: Przedsiębiorca na polu minowym

Za otworzenie biznesu wbrew zakazom epidemicznym grożą przedsiębiorcy kary finansowe – w tym utrata pomocy publicznej, co dla części firm może oznaczać ich koniec.

Jednak sporym kłopotem może okazać się także przyjęcie pomocy publicznej. Za nieprawidłowości związane z jej uzyskaniem, osobom odpowiedzialnym za nie grożą sankcje karne. A nie będzie o to trudno. By uprościć i przyspieszyć procedurę ubiegania się o wsparcie – cały system pomocy finansowej oparto na oświadczeniach załączanych do wniosku.