Dorota Chrabota: Pomoc publiczna dla linii lotniczych

Air France to narodowy przewoźnik francuski z flotą ponad 300 samolotów. Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji Komisji Europejskiej stwierdziła, że decyzja wynika z tego jak ważną firmą dla francuskiej gospodarki jest Air France, podmiot pilnie potrzebujący pomocy dla zachowania płynności finansowej w dobie pandemii Covid-19. Podkreśliła, że Air France wpisuje się europejskie plany w zakresie polityki ekologicznej. To dodatkowo uzasadnia sensowność takiej pomocy i może stanowić wskazówkę dla innych.

Przypadek pomocy publicznej dla Air France wpisuje się w strategiczny plan odbudowy gospodarki po pandemii, do którego tworzenia przystąpi Komisja (wspólnie z krajami członkowskimi), jako kolejnego etapu europejskiego planu działania z dnia 14 kwietnia 2020 r. prowadzącego do zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19. Przypomnę, że w części dotyczącej łączności chodzi o stopniowe otwarcie granic wewnętrznych i zewnętrznych, zniesienie obowiązujących ograniczeń podróży oraz budowanie ekologicznego transportu. To kluczowe dla odbudowy branży lotniczej, rezerwuaru licznych miejsc pracy i jednego z głównych środków komunikacji. W dobie pandemii Covid-19 ruch lotniczy został znacząco ograniczony, co spowodowało wysokie straty operacyjne u wszystkich podmiotów branży lotniczej.