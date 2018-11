Rządzi nami strach

Wszyscy mamy tendencję do przesady w obiorze negatywnych faktów i nie dostrzegamy pozytywnych trendów. Ta książka pomaga wrócić do rzeczywistości.

„Świat jest lepszy, niż myślimy” – przekonuje Hans Rosling, profesor ze słynnego szwedzkiego Instytutu Karolinska. Zawodowo zajmuje się systemami ochrony zdrowia. A także błędami, jakie popełniamy w postrzeganiu rzeczywistości. W Polsce właśnie została wydana jego książka pod nieco przydługim tytułem „Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli jak zastąpić stereotypy realną wiedzą”.

Factfulness to dosłownie tłumacząc „głębia faktów”, idea gruntownego ich analizowania na własny użytek. Chodzi o to, by poznać rzeczywistość taką, jaka jest, a nie kierować się wyłącznie wyobrażeniami o niej i stereotypami, co politycy, finansiści, publicyści czy zwykli obywatele nagminnie robią, nieświadomi popełnianego błędu.

Jak na lekarza Rosling ma niezwykłą cechę – lubi liczby. Uwielbia sprawdzać fakty i badać, co o nich wiedzą jego rozmówcy. Od lat na przeróżnych seminariach i konferencjach zadaje im zestawy prostych pytań i uzyskane odpowiedzi konfrontuje z aktualnym stanem wiedzy.

Oto jedno z takich pytań: w ciągu ostatnich 20 lat liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie…

a) niemal się podwoiła,

b) pozostała bez zmian,

c) czy zmniejszyła się o połowę?

Co państwo obstawili? Prawidłowa odpowiedź to c). Nie trafili Państwo? I nic dziwnego, właściwą odpowiedź podała zaledwie co 14. pytana przez Hansa Roslinga osoba, przy czym w Szwecji co czwarta, w USA co 20., a na Węgrzech co 50. Gdybyśmy losowali odpowiedzi, prawdopodobieństwo trafienia byłoby dużo wyższe i co trzecia osoba by trafiła. Świat dzięki globalizacji naprawdę zmienił się na lepsze, ale tego nie zauważamy.

Po latach podobnych doświadczeń Hans Rosling doszedł do wniosku, że wszyscy postrzegamy otoczenie dość pesymistycznie, nie widząc pozytywnych faktów oraz trendów i nadając przesadne znaczenie informacjom negatywnym. Dlaczego? Autor wyjaśnia, że tak skonstruowała nasz mózg ewolucja. Wyposażyła go w instynkty strachu, pesymizmu i generalizowania. Pradawny myśliwy musiał błyskawicznie identyfikować niebezpieczeństwo i w razie czego wiać co sił w nogach, by ratować życie. Nie miał czasu na gruntowną analizę sytuacji i rozważanie różnych opcji zachowania. Te instynkty – jak zauważa Rosling – zapewniły mu przetrwanie, ale współczesnym pokoleniom przesłaniają prawdziwy obraz rzeczywistości.

Jego książka pomaga zrozumieć wiele swego rodzaju mechanizmów wewnętrznej manipulacji i uczy, jak im nie ulegać. Dobra lektura dla polityków i ich wyborców, dziennikarzy i czytelników ich artykułów, oraz wszystkich innych chcących lepiej rozumieć świat.



Hans Rosling, „Facfulness. Dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli jak zastąpić stereotypy realną wiedzą”. Wydawnictwo Media Rodzina, 2018. „Rzeczpospolita” jest patronem medialnym polskiego wydania książki.

