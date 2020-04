Dzikie zwierzęta – tykająca epidemiologiczna bomba

Ebola, HIV, Marburg, Denga, żółta febra, SARS, MERS – to nazwy, które znamy choćby ze słyszenia. Dwie ostanie z chorób to pandemiczni kuzyni COVID-19. Wydawałoby się, że ludzkość nigdy jeszcze nie była tak skupiona na problemie chorób zakaźnych. Jak to się więc stało, że w cieniu koronawirusa właściwie zapominamy o wcześniejszych problemach: malarii, boreliozie, wściekliźnie i wielu innych zoonozach? One wciąż zbierają krwawe żniwo. One są stare, a COVID-19 jest nowy i inny. Odmienna od poprzednich jest również obecna epidemia. Między innymi dlatego tak trudno poszukiwać dla niej spójnych wyjaśnień i modelować jej przebieg.

Z zoonozami, czyli chorobami odzwierzęcymi, mamy do czynienia od samego początku cywilizacji Epidemie niejednokrotnie dziesiątkowały całe ludzkie populacje i zmieniały losy historii. Często zaczynały się bardzo niewinnie i to w czasach, gdy nie było dostępu do zaawansowanych laboratoriów. Nie snuto teorii o laboratoryjnych modyfikacjach, ale też nie potrafiono znaleźć naukowych podstaw wyjaśniających ich pochodzenie. Przez całe wieki nie wiedziano o istnieniu drobnoustrojów, a wszelkie choroby dręczące ludzkość przypisywano siłom wyższym i nierzadko traktowano jako karę za grzechy.

Urbanizacja, proces wędrówki ludzi do miast, gdzie żyje już ponad połowa światowej populacji ludzkiej, a miasta zaczynają przypominać mrowiska. A one oznaczają nie tylko wysokie budynki, szerokie ulice i brak zieleni, ale także olbrzymie zagęszczenie ludzi i wielkie prawdopodobieństwo spotykania się. Dziś dziennie widzimy więcej osób, niż nasi pradziadkowie w ciągu całego swojego życia. Poza tym zmienia się struktura demograficzna społeczeństw. Coraz więcej jest osób starszych i schorowanych. Wszechobecny jest transport dóbr, ludzi, zwierząt i usług – szybki i na olbrzymie odległości. Z hubami – lotniskami i portami. To czynniki ułatwiające powstawanie epidemii. Wypisz, wymaluj, obraz współczesnego świata.

Jednak nim potępimy kulinarnego fioła mieszkańców Azji, przypatrzmy się, co się dzieje na naszym własnym podwórku. Bynajmniej nie chodzi wyłącznie o kopiowanie wietnamskich, malezyjskich czy indyjskich nawyków kulinarnych, ale o to, jak sami podchodzimy do dzikich zwierząt. Dziwne gatunki praktycznie nie lądują u nas w garnkach, ale w terrariach i akwariach – czemóż by nie? Krokodyl na piętrze apartamentowca, piękne węże koralowe, kolekcja najdziwniejszych ryb akwariowych czy motylarnia z tropikalnymi gatunkami. To nie ogrody zoologiczne, a prywatne fascynacje zamożnych. Zamiast butów czy torebki ze skóry boa dusiciela - prawdziwy wąż w domu. Zamiast piór czapli na głowie - egzotyczna hodowla kuraków. Prawie nikt, a już zwłaszcza wegetarianie, nie zje jaszczurki, za to hobbystyczne hodowle gekonów, scynków czy kameleonów to coraz częstsze zjawisko. Egzotyczne zwierzęta to nie wyłacznie motyw bajek i legend czy wymyślnych tatuaży celebrytów i naśladujących ich miłośników egzotycznej fauny. To tykająca epidemiologiczna bomba.

Chińczycy się bogacą, lubią dobrze zjeść, zademonstrować swój status materialny i polityczne wpływy. Interesy matrymonialne i biznesowe świetnie załatwia się przy suto zastawionym stole. A na nim już nie wystarczy sporo mięsa wieprzowego czy drobiowego – należy pokazać coś oryginalnego. Lądują więc w talerzach najdziwniejsze zwierzęta. Często przygotowywane na oczach uczestników biesiady. To część lokalnej tradycji. Choć tradycja pichcenia w gorącym oleju czy z dodatkiem silnych przypraw stanowi naturalne remedium na patogeny, to jednak nie na wszystkie. Nie da się zwalczyć nieznanego wroga.

Cóż możemy zatem zrobić? Przede wszystkim przestać degradować ekosystemy i nadmiernie eksploatować populacje zwierząt. Te przyparte niejako do muru żyją w stresie. A stres to osłabienie układu immunologicznego, zniszczenie naturalnej bariery chroniącej przed infekcjami – również tymi niebezpiecznymi dla nas. Nie trzeba jeść dzikich zwierząt, aby narazić się na choroby od nich pochodzące. Sama eksploracja siedlisk nietoperzy w Azji przyczyniła się do nadmiernego stresu. Niepokojone osobniki są bardziej ruchliwe i częściej oddają odchody – będące nośnikiem wielu potencjalnie groźnych patogenów.

W praktyce naukowcy już dostrzegają, że ucieczka części egzotycznych gatunków z hodowli amatorów tworzy poważne problemy. Węże na Florydzie, kolorowe papugi aleksandretty królewskie dające się we znaki mieszkańcom Londynu czy Brukseli (zaobserwowane już również i w Polsce) albo wrony orientalne rozwalające kurki z wodą w pustynnym Eilat - to tylko kilka przykładów pierwszych z brzegu. Także i u nas w kraju mamy wiele egzotycznych uciekinierów. Szop pracz, norka amerykańska czy żółw czerwonolicy to przykłady z krajowego podwórka. Nie tylko niszczą rodzime populacje zwierząt, ale są ważnym wektorem patogenów. Niebezpiecznych przede wszystkim dla spotykanych w ekosystemach innych podobnych gatunków. Pozostaje jednak tylko kwestią czasu aż jakiś nowy wirus, riketsja czy bakteria staną się problemem i dla Homo sapiens .

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Nie zaskakuje więc, że w czasie dzisiejszej pandemii pojawia się mnóstwo pomysłów, jak poprawić nasze relacje z przyrodą. Pierwszym z brzegu przykładem jest pomysł zamknięcia całego handlu dzikimi zwierzętami. Lubimy takie proste rozwiązania. Problemem jest jednak to, że one bywają prostackie i szalenie nieskuteczne. Co zrobić z targami dzikich zwierząt? Odpowiedź bywa jedna, jedyna: zakazać, nasłać policję i zamknąć na cztery spusty! Brzmi to nawet nieźle, jest szeroko społecznie akceptowane, podpisują się pod tym autorytety ochrony przyrody, środowiska i medycyny. Jest tylko małe, ale… Ten system nie zadziała, a jedynie się nieco zmieni. Zamiast znanego wszystkim w mieście targu, możliwego do kontrolowania, otoczenia kordonem sanitarnym, z zaleceniami edukacyjnymi i traktowaniem miękką siłą, powstaje szereg małych miejsc spotkań, praktycznie niemożliwych do monitorowania.

W miejsce jednej dużej bomby mamy mniejsze, ale za to znacznie liczniejsze. Targi dzikich zwierząt, handlowanie zwierzętami prosto z buszu czy sawanny to nie tylko lokalna kultura kulinarna Azji. W Afryce to wręcz podstawa egzystencji wielu społeczeństw. Istniała tam praktycznie od zawsze, a za mięso antylopy czy kawałek strusia można było zakupić miód, sfermentowany sok, a nawet życiową partnerkę. Naiwnością na pograniczu głupoty jest wiara w szybkie wykorzenienie tych zjawisk. To długotrwały proces, który powinien zacząć się w zamożnych krajach Europy i Ameryki. Zamiast niezdrowego podniecania się egzotyką, poznawanie lokalnej fauny. Wyjście na spacer z lornetką i aparatem do lasu.