Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, dlaczego Polacy nie ufają szczepionkom

Zdaniem badaczy z London School of Hygiene and Tropical Medicine powodem spadku zaufania do szczepionek w Polsce jest efektem silnego i zorganizowanego lokalnie ruchu antyszczepionkowego, który lansuje tezę, że szczepionki nie są bezpieczne. Podczas gdy wzrost zaufania społecznego dla szczepień zanotowała m.in. w Finlandia, Francja czy Wielka Brytania, w Polsce jest tendencja odwrotna – spadek z 64 proc. w listopadzie 2018 r. do 53 proc. w grudniu 2019 r. Zdaniem naukowców zjawisko niechęci do szczepień dotyczy krajów, gdzie jest niestabilna sytuacja polityczna i radykalizm religijny.