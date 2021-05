Pomylono szczepionki. Najpierw Astra Zeneka, później Pfizer

- Najpierw lekarz mnie zakwalifikował, wpisał numer serii szczepionki w kartonik, który każdy otrzymuje przy pierwszym szczepieniu. Później weszłam do gabinetu, gdzie wykonywano szczepienia. Jedna pielęgniarka posadziła mnie na krześle, a druga wzięła dokumenty. Zanim ta druga zerknęła, co jest w papierach, pierwsza mnie już zaszczepiła - opowiadała portalowi pani Beata.

- Nie mogę uwierzyć w to, że coś takiego się stało - dodaje. Według relacji kobiety w gabinecie nastąpiła konsternacja. -Pani trzymająca dokumenty powiedziała "słuchaj, przecież tu jest AstraZeneka", na co ta szczepiąca odpowiedziała "ja już dałam Pfizera" - mówiła zaszczepiona kobieta.

Odczekała chwilę, by sprawdzić jak jej organizm zareaguje na inny preparat. Później poszła do lekarza kwalifikującego.

- Kilka osób zebrało się w gabinecie i powstał raport ze zdarzenia, w którym zapisano, że doszło do omyłkowego zaszczepienia Pfizerem. Postanowiono również, że sprawdzą mi poziom przeciwciał, a badanie zostanie powtórzone za miesiąc - wspominała kobieta w Interii.

- Jeśli mieszanie szczepionek przeciw Covid19 zostanie dopuszczone, to będzie to rozwiązanie przyjęte w kontekście ograniczonej dostępności do różnych preparatów - uważa ekspert.