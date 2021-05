NFZ: Rusza Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

- Będziemy dalej wdrażać kolejne narzędzia, rozwiązania techniczne, technologiczne, które będą usprawniały system opieki zdrowotnej oraz będą ułatwiały dostęp do opieki lekarskiej - zadeklarowała.

Goławska oceniła, że teleplatforma ma ułatwić dostęp do lekarza, "który udzieli pomocy w przypadku mniej skomplikowanych sytuacji".

- NFZ utworzył platformę, na którą można dzwonić w godzinach, kiedy POZ-y nie działają i uzyskać profesjonalną usługę medyczną. Na platformie będą pracowali profesjonaliści medyczni, którzy będą w stanie udzielić porady medycznej, będą mogli wystawić receptę, skierowanie czy zwolnienie lekarskie, więc nie trzeba będzie przemieszczać się, nie trzeba będzie iść do placówki, do nocnej pomocy lekarskiej, tylko będzie można zadzwonić i uzyskać profesjonalną pomoc medyczną - oświadczyła.

- Cały czas borykamy się z sytuacjami, kiedy ludzie z błahymi powodami udają się do szpitalnego oddziału ratunkowego, blokując jednocześnie miejsca dla osób, które naprawdę są w stanie zagrożenia życia i śmierci. Ten problem staramy się rozwiązać - powiedziała na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Anna Goławska.

P.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak powiedział, że wiele osób zna sytuację, w której po pogorszeniu stanu zdrowia szuka się pomocy lekarskiej w nocy, w niedzielę lub w święta.

- Zastanawiamy się, gdzie tę pomoc uzyskać. Teleplatforma to numer, pod który należy zatelefonować i uzyskać tę pierwszą poradę - zaznaczył.

Jak będzie działać system? - Odbierze telefon pielęgniarka bądź położna, która zada kilka kontrolnych pytań i zadecyduje, czy może już nam poradzić wystawiając skierowanie, receptę czy może połączy z lekarzem, który bardziej szczegółowo zapozna się ze stanem naszego zdrowia - mówił Nowak.

- Jeżeli pomoc telefoniczna nie będzie możliwa, wówczas skieruje nas do placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czyli w skrócie POZ-u działającego w święta i w nocy, bądź - jeżeli sytuacja będzie faktycznie poważna - skieruje nas do szpitalnego oddziału ratunkowego - kontynuował.

P.o. prezes NFZ zaznaczył, że w sytuacjach poważnych można dzwonić na numer alarmowy 112.

Jak informuje NFZ, Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna pod numerem 800 137 200 od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.