"Rz" sygnatariuszem deklaracji ws. bezpieczeństwa dzieci w internecie

- Pieniądze zarabiane na cyberprzemocy, patostreamie i pornografii to szlam internetu. Trzeba jak najszybciej działać i zmienić prawo, by odciąć od tych pieniędzy ludzi propagujących niebezpieczne treści. Dzieci nie mogą czekać na ochronę, za kilka lat może być już za późno. Podpisana dziś deklaracja współpracy to pierwszy krok w tym kierunku i bardzo ważne zobowiązanie – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Deklaracja to przyjęcie na siebie - przez administrację publiczną, firmy i organizacje pozarządowe - zobowiązania do podjęcia działań, które zagwarantują ochronę dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami. Po pierwsze, poprzez tworzenie i sprawne wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów, które wyeliminują możliwości czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy. Po drugie, zorganizowanie kampanii społecznych i edukacyjnych w celu wypromowania wartościowych treści i możliwości internetu. Wreszcie poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy dostawcami treści i usług internetowych, tak by jak najszybciej docierały do odpowiednich instytucji sygnały o nowych zagrożeniach.

- Jako Rzecznik Praw Dziecka, a także prawnik, zwracam szczególną uwagę na konieczność pilnego wprowadzenia przepisów, które pomogą rozbić przemysł cyberprzemocy, uderzając w podstawy tej szkodliwej działalności – w finanse. Niech praca nad prawem, które sprosta tym wyzwaniom, będzie naszym wspólnym zadaniem, podjętym dla dobra młodych Polaków. Chrońmy dzieci! – apeluje Mikołaj Pawlak.