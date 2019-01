Sztuczna inteligencja wchodzi do polskich szkół i przedszkoli adobestock

Wojciech Maroszek

Co najmniej 10 godzin dodatkowych zajęć miesięcznie, które mają pomóc uczniom rozwijać zainteresowanie nowymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją (AI), a także aktywizować kadrę nauczycielską do rozwoju swoich kompetencji w nowych obszarach. To założenia nowego programu AI Schools & Academy, który będzie odbywać się na terenie 1500 przedszkoli i szkół prywatnych w całym kraju.