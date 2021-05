Opozycja szuka odpowiedzi na "Polski Ład" PiS

Lewica chce, aby od 2024 r. nakłady na zdrowie wynosiły 7,2 proc PKB, a Polska w przyszłości stała się centrum produkcji leków, w tym szczepionek przeciwko Covid-19. Zdrowie było pierwszym z pięciu pól programowych, które prezentowały posłanki Lewicy. W sferze edukacji Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła m.in. o przeznaczeniu pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego na integrację. Szkoła w propozycjach Lewicy ma koncentrować się na nauczaniu m.in. spraw klimatycznych. PiS w programie Polski Ład zapisało właśnie dodatkowe lekcje historii, ale wprost hasło Polskiego Ładu nie padło, za to padła deklaracja likwidacji tzw. umów śmieciowych i wprowadzenia stu procent pensji na zwolnieniu chorobowym dla pracowników.

To wszystko wpisuje się w nową strategię Lewicy, która – jak słyszymy – oparta jest na szerokich, prowadzonych od kilku miesięcy badaniach. Dlatego politycy Lewicy od kilku tygodni zapowiadają. że formacja ma teraz skupić się na kwestiach społecznych i budować swoją tożsamość w tym właśnie kierunku. Temu miała też między innymi służyć decyzja o rozmowach z rządem PiS nad KPO i późniejsze akcentowanie np. kwestii finansowania szpitali powiatowych.

Co dalej w planach Lewicy na ten rok? – Będą kolejne konwencje tematyczne – o klimacie, o prawach kobiet, gospodarce. Wszystko zostanie podsumowane w kompleksowej, lewicowej wizji Polski, którą przedstawimy w październiku na konwencji – mówi nam posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, która koordynuje prace strategiczne i programowe.

Swoje pomysły ma nie tylko Lewica. Seria konferencji prasowych prezentujących w całej Polsce swój „Plan dla Polski" to pomysł PSL przedstawiony w ostatnich dniach. „Plan dla Polski" opiera się na trzech filarach: zdrowie, rozwój przedsiębiorczości oraz propozycje dla młodych.

Podobnie jak inne partie, ludowcy chcą zwiększenia nakładów na zdrowie – 6,8 proc. PKB. Plan dla młodych to m.in. program „Własny kąt" i 75 tys. złotych na wkład własny na zakup domu czy mieszkania.

Z kolei w ostatni piątek Koalicja Obywatelska przedstawiła swoją „Receptę na zdrowie", odnosząc się jednocześnie do propozycji PiS zawartych w Polskim Ładzie. – Sytuacja jest wyjątkowa. Zdrowie jest priorytetem dla wszystkich. W Polskim Ładzie tego nie widać, bo podstawowy cel, 7 proc. PKB, ma być osiągnięty w 2027 roku. Koalicja Obywatelska proponuje przyspieszenie do 2023, profilaktykę pocovidową, dopłaty do prywatnych wizyt wobec niemożności uzyskania w terminie wizyty w ramach NFZ – mówi nam Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.