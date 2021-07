Miller o Lewicy Czarzastego: Nie chcę, by taka Lewica rządziła

Leszek Miller, europoseł, były premier, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem przedstawił swój stosunek do Lewicy, po zawieszeniu sześciu posłów tej partii przez przewodniczącego.

– Do niedawna powiedziałbym, że wolałbym by w Polsce rządziła Lewica. Ale jeżeli Lewica ma wyglądać tak, jak kreuje ją Włodzimierz Czarzasty i administracyjnie wyrzuca tych, którzy myślą inaczej niż przewodniczący oraz dostosowuje się do państwowego zamordyzmu, to oczywiście nie chcę by taka Lewica rządziła – stwierdził były przewodniczący SLD.