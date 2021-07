Nieoficjalnie: Pozycja Czarzastego w Nowej Lewicy zagrożona

Przeciwnicy Czarzastego mają mu też zarzucać, że "nie liczy się ze zdaniem posłów Lewicy i za bardzo wierzy w swoją nieomylność". Czarę goryczy miała przelać decyzja o zawieszeniu szefa śląskich struktur Nowej Lewicy europosła Marka Balta, do której doszło po tym, jak dwoje lewicowych radnych sejmiku śląskiego głosowało za absolutorium i wotum zaufania dla marszałka z PiS.

"W partii nie brakuje opinii, że głosowanie w śląskim sejmiku było tylko pretekstem dla Czarzastego, by pozbyć się Balta, który był jednym z liderów buntu przeciwko niemu" - pisze Onet.

Wiceszef Nowej Lewicy poseł Tomasz Trela powiedział portalowi, że formacja potrzebuje "szczerej, twardej, wewnętrznej rozmowy".

W październiku na kongresie Nowej Lewicy mają zostać wybrane nowe władze; na zjeździe reprezentowane mają być frakcje z dawnego SLD i z dawnej Wiosny, wybrani mają zostać dwaj przewodniczący.

Jednak według rozmówców Onetu przeciwnych Czarzastemu, w tej kwestii "nic nie zostało jeszcze ustalone", a rozmowa o zasadach połączenia odbędzie się w najbliższą sobotę.

Poseł Marek Dyduch w rozmowie z portalem ocenił, że Włodzimierz Czarzasty powinien "skończyć to, co zaczął, czyli doprowadzić do połączenia z Wiosną Biedronia na ustalonych już wcześniej warunkach i przygotować Lewicę do kolejnych wyborów". – Dzisiaj pójście na konfrontację może doprowadzić do rozbicia klubu parlamentarnego Lewicy. Dlatego chciałbym, żebyśmy usiedli do stołu, wszystko sobie wyjaśnili i ugasili ten pożar. Mogę wystąpić jako negocjator, by zażegnać ten konflikt – zadeklarował.