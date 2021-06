Gawkowski: Znam osoby, które umiałyby włamać się na skrzynkę Dworczyka

Jak piszemy w "Rzeczpospolitej" hakerzy mieli zdobyć dostęp do skrzynek ok. 150 parlamentarzystów i ministrów. Od kilku dni w popularnym w Rosji serwisie Telegram publikowane są maile z prywatnej skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka.

Wicepremier ds. bezpieczeństwa, Jarosław Kaczyński, wydał oświadczenie, z którego wynika, że Polska miała paść ofiarą cyberataku z terytorium Federacji Rosyjskiej.

ABW informowała we wtorek o włamaniach na ponad 4 tysiące skrzynek polskich polityków, urzędników, dyplomatów i członków ich rodzin.

- Nie wierzę w wariant rosyjski - to pierwsze. Chodzi o wariant wewnętrzny - mówił o cyberataku, którego ofiarą padł m.in. szef KPRM Michał Dworczyk.

- Na włamanie do skrzynki internetowej, jeśli nie ma zabezpieczeń, logowania dwuskładnikowego to potrzeba trzech-czterech dób pracy co wiedzą osoby w wieku 16-20 lat, jeśli nas oglądają - mówił Gawkowski.

Na pytanie czy on potrafiłby włamać się do skrzynki szefa KPRM Gawkowski odparł: - Wiedziałbym kto potrafi.