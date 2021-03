Maciej Gdula: Leszek Miller częściej w naszym kierunku wystawiał nogę, niż rękę

Monika Pawłowska to druga posłanka, która w ostatnich miesiącach opuściła klub Lewicy w Sejmie. Wcześniej do Polski 2050 odeszła Hanna Gill-Piątek. Zarówno Gill-Piątek, jak i Pawłowska, były wcześniej związane z Wiosną, która obecnie łączy się z SLD tworząc Nową Lewicę.

Zdaniem Gduli w Nowej Lewicy „pozostają jakieś różnice”. - Ale zdecydowanie bardziej cenimy sobie współpracę i to, że np. opowiadamy się za państwem dobrobytu, nowoczesnym, otwartym, szanującym mniejszości. To coś, co nas spina, łączy. Sił dośrodkowych jest na lewicy znacznie więcej, niż odśrodkowych, czego dowodem jest to, że zbliża się zjednoczenie Nowej Lewicy, Wiosna będzie tworzyć z SLD nową partię, zupełnie nową jakość i to jest wyznacznikiem tego, co się dzieje po lewej stronie, a nie jakaś dziwna, zupełnie niezrozumiała wolta posłanki Pawłowskiej - mówił.

Komentując słowa Leszka Millera, który sprzeciwiając się połączeniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Wiosną stwierdził, że „nie życzy sobie być nigdzie wcielany” i „nie jest meblem, który można dowolnie przesuwać z pokoju do pokoju”, Gdula stwierdził, że są to uwagi polityków „bardzo doświadczonych, bardzo utytułowanych, którzy swój najlepszy czas w polityce mieli 20 lat temu”.

- Nie bójmy się tego powiedzieć. Lewica się zmienia, przyciąga nowe osoby, zmienił się także bardzo mocno - nawet w przeciągu ostatnich dwóch lat - elektorat lewicy. I stąd ci starsi politycy, którzy chcieliby cały czas być u sterów, czują się trochę nie u siebie. Boleję nad tym, ale jest tak w polityce, że bardzo ciężko jest byłym przewodniczącym, politykom, którzy byli na świeczniku, znaleźć sobie miejsce w formacji, kiedy już nie są przewodniczącymi - mówił Gdula.

- Moim zdaniem to jest trochę kwestia osobowościowa, można nad sobą pracować, można pomagać swoim nowym, młodszym kolegom, służyć doświadczeniem, a nie tylko podkładać nogi. Moim zdaniem to jest po prostu jednak trochę niesmaczne - doda. - Leszek Miller częściej w naszym kierunku wystawiał nogę, niż rękę. Taka jest prawda - ocenił.